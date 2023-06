Ha pasado medio siglo desde la última vez que un humano pisó la Luna, y su vuelta está más cerca que nunca. La NASA está inmersa en la ejecución del programa Artemis, que marcará el nacimiento de una nueva era para la exploración espacial.

El objetivo de la agencia espacial es muy claro: establecer una presencia humana en las próximas décadas en nuestro satélite. El paso inicial ya está dado, la primera misión, Artemis I, acaba de volver a la Tierra después de completar su viaje alrededor de la Luna.

El siguiente movimiento es hacer lo mismo pero con cuatro tripulantes de carne y hueso, de los que ya sabemos el nombre: Christina Hammock Koch, Gregory R Wiseman, Víctor J. Glover y Jeremy Hansen, que durante 10 días la orbitarán a bordo del módulo Orión. Pero hasta 2025 no veremos una escena similar a la de Apollo II, en la que un astronauta pise la superficie lunar. Será en la misión Artemis III, a bordo del Starship de SpaceX, en la que se realizarán trabajos de exploración y experimentos durante seis días.

Si el objetivo de Apollo era conocer la parte central de la cara visible de la Luna, Artemis se centra ahora en otro lugar completamente diferente, el polo sur, una zona jamás explorada y con un potencial fantástico de aprendizaje. “Allí, los cráteres albergan grandes pozos profundos en los que no entra el sol, por lo que hace tantísimo frío que las moléculas se quedan atrapadas dentro y se acumulan. Con esta misión podremos aprender muchos aspectos sobre el ciclo del agua y otros elementos del sistema solar que nos servirán para el futuro”, afirma Noble . De momento, toca esperar hasta 2024 para la siguiente misión.

El camino hacia Marte

La misión Artemis no se ha planteado solo como un laboratorio de exploración de la Luna, sino que servirá para asentar conocimientos del sistema solar y actuar de trampolín en la expedición hacia Marte. Michela Muñoz, ejecutiva del programa Mars Sample Return de la NASA, nos cuenta que “la estrategia es ir a la Luna, pero no ir y volver, sino estar allí un tiempo. La idea es explorar, aprender y usar todo el conocimiento que obtengamos para crear después una base lunar, por ejemplo. Todo lo que aprendamos sobre la estancia de seres humanos en otro sitio que no sea la Tierra nos ayudará en el futuro”. Así, Artemis es solo el principio de una nueva época en la conquista del espacio.



*El Cazador de Cerebros se emite en La 2 de TVE cada lunes a las 20:00h. Todos los programas siempre disponibles —gratis y online— en el catálogo de videos de RTVE Play.