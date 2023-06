El verano pasado fans de todo el mundo celebraron una fecha muy especial: el 60º cumpleaños de Spider-Man. El personaje, que nació de la mano de Stan Lee y Steve Ditko, hizo su primera aparición en el Amazing Fantasy #15, un cómic con fecha de agosto de 1962. Desde entonces le hemos visto en tebeos, videojuegos, series o películas, con Tom Holland como actual intérprete de Peter Parker en el Universo cinematográfico de Marvel. Sabemos que han pasado 60 años desde su creación, pero ¿qué edad tiene ahora mismo el Hombre Araña en las películas?

La historia de Peter Parker siempre comienza en el instituto. Es durante esta etapa cuando le muerde una araña, un accidente que le confiere sus poderes de superhéroe y que pone su vida patas arriba. Su historia ha llegado al cine en varias ocasiones, con lo que su edad ha ido variando de una entrega a otra. El primero en interpretar a un Peter Parker cinematográfico fue Tobey Maguire. Spider-Man, estrenada en 2002, retrataba al personaje durante su último año de instituto, por lo que debía de tener 17 o 18 años aproximadamente. La secuela se ambienta dos años más tarde y le muestra ya graduado: estudia en la universidad y también trabaja en el periódico Daily Bugle como fotógrafo.

Con el reboot de la saga -o reinicio-, volvemos a verle de nuevo en el instituto, esta vez interpretado por Andrew Garfield, que llega a graduarse en su segunda película. En este caso, The Amazing Spider-Man se quedó en dos partes, con lo que es la saga cinematográfica más corta del Hombre Araña. Y vuelta a empezar. En 2016, solo dos años después del fin de Andrew Garfield como Spider-Man, el superhéroe reapareció. No fue en una película en solitario, sino en Capitán América: Civil War y, de nuevo, con un actor distinto: Tom Holland.

El cumpleaños del Peter Parker de Tom Holland

En Homecoming, Lejos de casa y No Way Home está estudiando en el instituto (sí, otra vez) e incluso llega a indicarse el día de su cumpleaños. El tráiler de la segunda entrega de la saga muestra el pasaporte de Peter Parker, que indica sin lugar a dudas que nació el 10 de agosto de 2001. Según los fans, y teniendo en cuenta el Chasquido de Thanos en Vengadores: Infinity War (que, spoiler, hizo que la mitad de la población, entre ellos Peter Parker, desapareciese y luego volviese a aparecer cinco años después pero con la misma edad que tenían en el momento del Chasquido), el Spider-Man de Tom Holland tendría 18 años para el momento en el que acaba la película de No Way Home.

Tom Holland en 'Spider-Man: No Way Home' GTRES GTRES/ Everett

La cosa no queda ahí. En la cinta entra en juego la noción del multiverso y eso hace que vuelvan a la carga personajes míticos de otros universos alternativos, empezando por el Duende Verde y Doctor Octopus, encarnados por Willem Dafoe y Alfred Molina, actores de la saga de Tobey Maguire. Ojo, porque el propio Tobey Maguire también aparece en Spider-Man: No Way Home, igual que Andrew Garfield. ¡Tres Hombres Arañas reunidos!

Pero Peter Parker no es el único Spider-Man que existe, al menos no en el multiverso o, mejor dicho, Spider-Verse. Miles Morales es el protagonista de Spider-Man: Un nuevo universo, película de animación que se llevó un Oscar en 2019. Como a Peter Parker, también le muerde una araña radioactiva siendo adolescente y acaba desarrollando poderes. Su esperada secuela, Spider-Man: Cruzando el multiverso, llega ahora a los cines.