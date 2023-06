“Yo quiero sentirte cerca/ quiero que no salga el sol/ yo quiero sentir tus besos/ quiero perder el control / yo quiero bailar contigo/ quiero sentir tu calor”, nos canta Coyote Dax en su nueva single “El coyote ya llegó”, cuya letra es una declaración de intenciones porque después de más de dos décadas, el artista llega para quedarse.

En palabras del cantante, “Yo pertenecía a una agrupación muy famosa en Centroamérica y Estados Unidos. Lamentablemente, esta agrupación tuvo que desaparecer por motivos ajenos a nosotros. Cada quien agarró su rumbo. Pero, pasaron los años y me propusieron volver a hacer el reencuentro de Fantasmas del Caribe por muchos países, por Colombia, Perú, Bolivia, Chile y México”, esta fue la decisión que motivó a Coyote Dax a abandonar su carrera en solitario tal y como ha explicado en el programa de RNE Gente despierta .

En 2001 irrumpía en la escena musical un joven Coyete Dax con “ No rompas más ”, un tema que no paró de sonar en todas las discotecas, que todos bailamos, cantamos y que se ha convertido en un himno. Sin embargo, tras el éxtio el artista desapareció de la escena musical. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo perdimos de vista tanto tiempo?

El himno de una generación

Tras arrasar en Latinoamérica con Los Fantasmas del Caribe el artista inició su carrera en solitario siendo su gran éxito una versión del clásico de Billy Ray Cyrus. Gracias a su particular baile y su pegadiza letra, Coyote Dax se convirtió en uno de los cantantes más populares de la década de los 2000. “Me siento orgulloso, feliz y encantado de llevar "No rompas más" a todos lados. ¿Por qué? Porque gracias a esta canción yo soy el artista de hoy en día y puedo seguir funcionando a través del tiempo y de las generaciones nuevas”, ha indicado en los micrófonos de Radio Nacional.

“Achy Breaky Heart” es el tema original que “en ese momento fue muy criticado porque Billy Ray Cyrus hacía country-pop y obviamente en esos tiempos la música country era muy purista”.