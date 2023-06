La miel es uno de esos productos que solemos tener en casa, pero que consumimos muy poco a poco, eso hace que permanezca en nuestras despensas durante un largo periodo de tiempo. Por eso es normal preguntarse: ¿la miel caduca? En Ahora o Nunca, el espacio de La 1 presentado por Mónica López, nos desvelan esto y más.

08.31 min ¿Qué está pasando con el origen de la miel?

Tenemos que tener en cuenta que la miel cuenta con una fecha de consumo preferente, pero no de caducidad, por lo que la miel no caduca. No obstante, se aconseja consumirla preferentemente antes de los 2 años desde su cosecha, para obtener de ella todas sus propiedades y seguir consumiendo una miel de calidad.

¿Por qué dura tanto la miel? Dura tanto por el porcentaje bajo de agua que contiene (entre el 17% y el 18%) que dificulta la proliferación de microorganismos. Otro factor que complica el desarrollo de bacterias perjudiciales es el pH de la miel, que es ácido. Y, por último, los compuestos antimicrobianos de la miel, que cuentan con propiedades anti fúngicas y antibacterianas, hacen que la miel no se deteriore excesivamente con el paso del tiempo. 01.10 min España es el primer productor de miel de Europa La miel suele presentarse en forma líquida, pero también se encuentra en estado sólido o semisólido, como la miel cristalizada. Para muchos, la miel cristalizada puede ser una señal de que está en mal estado, sin embargo, cuando esto ocurre es garantía de que el producto no se ha adulterado por calentamiento excesivo. Por lo tanto, mantiene todas sus propiedades naturales. Las mieles tienen mayor o menor tendencia a cristalizar, según sus componentes químicos. Si tenemos una miel con menos agua y más solutos, entonces cristalizan con mayor facilidad.