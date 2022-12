Miel de Tomillo, miel de Miel Flores, Miel de Romero… Existen infinidad de tipos de miel. La gran diferencia entre ellas reside en la materia prima: el néctar de las flores, distinto según la planta, haciendo que adquieran diferentes propiedades. Aunque algunas propiedades son compartidas por todas. Y la suma de ellas tiene como resultado, entre otros, una excelente capacidad de conservación.

La miel contiene, aproximadamente, un 17% de agua. Este reducido porcentaje es posible gracias al intenso ejercicio de las abejas, que con el batir de sus alas consiguen reducirlo de un 70% inicial al 17%. Gracias a este bajo porcentaje de humedad, se dificulta el desarrollo de los microorganismos en la miel. Su pH ácido, situado en torno a 4, es otro factor que dificulta la vida de los microorganismos.

La cristalización de la miel

Existe un tercer factor que facilita la buena capacidad de conservación de la miel: su tendencia a la cristalización. El bajo contenido en agua de la miel, mencionado anteriormente, hace la glucosa presente en ella forme una solución sobresaturada, formando cristales pequeños y, por lo tanto, una miel más sólida. Cuanta más glucosa y menos fructosa incorpora la miel, más se favorece este proceso. La presencia de pequeños cristales no disueltos, procedentes de impurezas como el polen, partículas de cera o burbujas de aire, son también iniciadores de nuevos procesos de cristalización. Por último, la temperatura juega un importante papel, siendo la más favorecedora para este proceso una temperatura situada entre 10 ºC y 20 ºC, y más particularmente, la de º4 ºC

Ahora bien, ¿significa esto que la miel está estropeada y no puede consumirse? En absoluto. La cristalización de la miel es un proceso natural en ella, que no implica que se haya deteriorado ni que haya perdido sus propiedades. La próxima vez que veas cristales en tu bote de miel, no temas: es una señal de calidad y de que no contiene aditivos.

Si quieres conocer más sobre la miel y las abejas, ¡no te pierdas el programa que dedica a estos insectos 'Órbita Laika'!