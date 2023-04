¿Sabías que la pizza es el plato que más se come del mundo? No es para menos, porque con sus cientos de combinaciones es casi imposible encontrar a alguien que diga no a este manjar de origen italiano. En Ahora o Nunca, el programa presentado por Mónica López, la nadadora olímpica Ona Carbonell se ha colado en un lugar donde hacen pizzas únicas e irresistibles, y ha desvelado una receta al estilo menorquín con unos ingredientes de primera: sobrasada, queso mahón, miel e hinojo. ¡Irresistible!

Ingredientes Preparación Masa de pizza

Sobrasada

Queso mahón semicurado

Mozzarella

Bulbo de hinojo

Hinojo en hierva

Miel Primero esparcir la mozzarella por toda la base de la pizza Añadir el queso mahón como el paso anterior Incorporar el bulbo de hinojo Echar la sobrasa en trozos por toda la pizza Meter la pizza al horno durante 15 minutos a 200º Como colofón echar las ramas de hinojo y la miel