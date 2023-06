El Kanka: "Compongo porque me gusta"

El Kanka se encuentra emocionado con la recepción de las canciones de su último disco, Cosas de los vivientes, y que publicó a principios de 2023. En Las tardes de RNE ha contado que “al mes de haber salido en los primeros conciertos ya había gente cantando algunas de ellas, eso es superbonito y eso es que está funcionando”.

También ha explicado que le cuesta “calibrar algunas cosas” después de tantos años en la música. Sí que ha querido destacar que “en un proyecto independiente” como el suyo "tiene que convencer a la gente de que molan" sus temas y de que no solo escuchen lo que llevan haciendo 10 o 15 años.

“Me conecto mucho más fácilmente con las canciones que he compuesto antes de ayer y, por supuesto, con el disco que grabé en marzo del año pasado. Eso es de cajón, yo creo que hay reivindicarlo siempre. Nunca voy a ser un artista que se acomode en lo antiguo. Compongo muchísimas canciones, me gusta presentar lo nuevo, siempre estoy más orgulloso de lo nuevo porque es con lo que me siento més identificado”.

Componer porque me gusta

“Nunca me pongo a componer para un disco, lo hago porque me gusta”, ha contado el cantautor. Sus letras y sus melodías “siempre maduran, incluso aunque no formen parte de los discos. Les canto las canciones que no están publicadas a mis colegas cuando nos vemos y esas también maduran. Las voy interpretando de otra manera”.

Unos de estos temas, por ejemplo, ha revelado que lo hizo "antes de ayer porque tenía una cosa que decir, porque tenía que expresarme y porque me apetecía tener una canción nueva entre las manos, pero quizás no se grabe nunca. Cuando me toque grabarlo dentro de un año o dos, tendré 20 o 30 canciones y vamos a ver cuál me apetece cantar, cuál me parece qué es mejor”.

“Me gusta todavía preservar eso de no componer pensando en que va a formar parte de mi vida ni de mi colección de canciones, ni que va a estar en un concierto y la van a escuchar miles de personas. A mí no me gusta pensar en eso, me gusta componer de forma natural porque me quiero expresar, que creo que tiene que ser el germen del arte”.