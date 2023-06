Ana Milán reapareix al ‘Late Xou amb Marc Giró’, després que diversos mitjans de comunicació publiquessin que l’actriu i presentadora havia mort. “És la segona o tercera vegada que em passa” ha explicat la convidada. “El problema és la meva pobra família. La meva germana em va trucar i no li vaig poder agafar. Va estar angoixada fins que la vaig respondre”.

Sobre aquest tema, Ana Milán ha dit que vol morir-se els 68 anys. “Soc molt organitzada, ho tinc tot planificat. Vaig demanar el catàleg de taüts per escollir-lo jo mateixa. Si a mi em trien un taüt així com de roure vermell, a mi m’agafa un atac. No quedaria bé amb el meu to de pell”, ha declarat l’artista.

Sobre el motiu pel qual ha decidit morir-se abans dels setanta anys, l’actriu ha dit que no veu “necessari” allargar-ho més. “Queda’t amb els teus nets. No, a mi els nens no m’agraden massa”, ha reconegut.