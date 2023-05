Arrenca la temporada de bany a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una temporada marcada per la sequera i amb intenció de protegir els 30 quilòmetres de platja dels temporals. L'aigua a les dutxes i rentapeus no estarà disponible a moltes platges per tal de reduir el seu consum i també es retallarà un 80% la neteja amb aigua a pressió.

Una temporada que havia d'estar marcada tambñe per la vaga de socorristes que vigilen les platges de la ciutat de Barcelona. Unes aturades que han estat suspeses de forma temporal després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament. Els professionals reclamen que l'empresa Aunar Group els pagui la primera nòmina, corresponent a l'abril, i per això el 9 de maig van començar una vaga indefinida.

Sense dutxes ni rentapeus La temporada alta de bany a les platges metropolitanes arrenca en plena fase d’excepcionalitat per sequera, el que obligarà a mantenir tancades les dutxes i els rentapeus, tret de les platges de Barcelona on en funcionarà una per sorral. La mesura permetrà estalviar 20.000 m³ d’aigua al mes, 80.000 m³ al final de la temporada. En la línia d’estalviar aigua, també es reduirà un 80% la neteja amb aigua a pressió. En resposta a la tendència a l’alça d’anar a les platges en horari nocturn davant l’increment de les temperatures, l’AMB adaptarà els horaris de la neteja per fer-la compatible amb els nous usos. “S’endarrerirà l’entrada de les màquines en funció de l’ús com es fa per Sant Joan”, ha explicat Ramon Torra, gerent de l’AMB.

Banderes per persones daltòniques Calafell incorpora una novetat a les seves platges: les banderes que senyalitzen l’estat del bany incorporen aquest estiu una simbologia per facilitar la comprensió a les persones daltòniques. La bandera vermella du un triangle, la bandera groga porta una barra en diagonal al mig i la bandera verda va amb un triangle i la barra diagonal al mig. 00.57 min Calafell adapta les banderes de les platges a les persones daltòniques | Judit Huerta “La mesura fa les platges més segures, per la correcta identificació del risc per part de tots els usuaris”, apunten des de l’Ajuntament, on destaquen especialment que les noves banderes ajuden a identificar riscos poc visibles, com els corrents marins.