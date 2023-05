Els socorristes de Barcelona, en vaga indefinida per retard en el pagament de les nòmines

01:12

L'Ajuntament de Barcelona té concedida la licitació de salvament i socorrisme a Aunar Group, però aquesta empresa encara no ha pagat la primera nòmina.

Un centenar de socorristes vigilen els cinc kilòmetres de platges que hi ha a la ciutat de Barcelona. Unes platges que durant la temporada passada van visitar més de 3 milions de persones. L'Ajuntament de Barcelona té concedida la licitació de salvament i socorrisme a l'empresa Aunar Group, però aquesta empresa encara no ha pagat la primera nòmina.

Els socorristes no volen començar la temporada en aquestes condicions. Diuen que se senten infravalorats, tot i tenir a càrrec seu la seguretat de moltes persones. Per això, els socorristes han iniciat una vaga indefinida per reclamar el pagament de les nòmines | Marga Esparza