Comença la temporada de bany a l'AMB

Arrenca la temporada de bany a les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una temporada marcada per la sequera i amb intenció de protegir els 30 quilòmetres de platja dels temporals. L'aigua a les dutxes i rentapeus no estarà disponible a moltes platges per tal de reduir el seu consum i també es retallarà un 80% la neteja amb aigua a pressió.