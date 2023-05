Más allá del jardín es una de las películas más especiales del cine español. Cuenta con un reparto de lujo repleto de grandes actores, una banda sonora soberbia, una fotografía que regala imágenes preciosas y una historia firmada por Antonio Gala. El título hace referencia a la vida que hay más allá de nuestras paredes, las de casa y las del corazón, e invita a las mujeres a romper con lo que no les gusta, a transgredir. "El camino de la felicidad comienza con la búsqueda de uno mismo, con el desenmascaramiento. Hay que salir fuera y transgredir las normas de la moral, que no son otra cosa que la higiene social", decía el escritor. Y eso es lo que hace la protagonista, Palmira Gadea: una palmera que logra sacar sus raíces del suelo e ir más allá del jardín en el que ha estado plantada. Un jardín bello por fuera, no tanto por dentro.

Palmira lleva 25 años casada y descubre todo lo que su familia le ha estado ocultando: su marido le es infiel con una mujer más joven, su hija está embarazada de un hombre al que ella no conoce y su hijo, que acaba de morir en un accidente, escondía su homosexualidad. Ella, que pertenece a la aristocracia andaluza y llegó a plantearse seriamente ser monja, vuelve a romper barreras y sale más allá de su jardín para reencontrarse con el amor, pero también con la muerte.

Ver la película completa

¿Palmira con acento francés?

Cuando Velasco aceptó el papel de Palmira Gadea, en 1996, llevaba años evitando el cine. Desde Esquilache, rodada en 1986, había pisado el freno y tan solo aceptó hacer Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, dirigida por su amigo José Sacristán. Pero la insistencia de Pedro Olea fue decisiva para decir que sí a este personaje tan complejo y arriesgado, todo un reto para una actriz, por dos motivos. A nivel interpretativo y a nivel personal, porque había que lidiar con Antonio Gala. Así lo contaba ella en Imprescindibles de RTVE.

"Me entero de que va a hacer Pedro Olea la película y me dice yo quiero contratarte, pero no quiere Antonio Gala. Y yo digo: ¡Pero cómo que no quiere! ¡Yo he hecho cinco obras de Antonio Gala con éxito maravilloso, escritas para mí! Pero él decide que no, él quiere a Catherine Deneuve y cuando le preguntan 'qué te parece Concha Velasco' él dice '¡un horror! hay que ver cómo va esa mujer. Pero ahí entra Alcaine. Los directores de fotografía han sido muy importantes en mi vida. Él me hizo unas pruebas de fotografía que no se puede estar más guapa, porque decía Antonio Gala: ¡Pero cómo va a estar Concha Velasco, la artista más completa de España, en África sin pintar! ¡Si esa mujer va a pintar a todas partes! Pero me hicieron esas pruebas y al final me dieron el papel". Hoy nadie se imagina a Palmira Gadea con otros rasgos y otra voz que no sea la de Concha Velasco.