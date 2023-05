La pagesia alça la veu en una marxa des de Ponent a Barcelona

La pagesia torna a alçar la veu i a enviar un crit d'alerta per la situació del sector a casa nostra. Aquest dimecres s'han desplaçat des de Ponent fins a Barcelona, on s'han reunit amb el president de la Generalitat Pere Aragonès, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Teresa Jordà, i per altra banda amb el delegat del Govern a Catalunya.

En el recorregut pel centre de la capital catalana, han repartit pomes, han col·locat corones de flors a la plaça Sant Jaume i s'han desplaçat des del Palau de la Generalitat fins a la seu de la Comissió Europea. Abans, però, han fet una aturada en la delegació del Govern. En total, uns 200 pagesos han participat en aquesta marxa segons xifres de la Guàrdia Urbana.

Plataforma Manifest del Gran Urgell Davant aquesta situació d’incertesa, els pagesos de la regió, així com els representants dels principals sindicats i cooperatives agràries van crear la Plataforma Manifest del Gran Urgell, que ha sigut la convocant d'aquesta manifestació a Barcelona. Els mobilitzats han criticat la gestió "nefasta" de l'aigua que ha fet, a parer seu, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), de qui depèn l'aigua dels canals amb comportes tancades des del 25 d'abril.

Reunió amb Aragonès i Jordà La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha demanat més implicació al Ministeri d'Agricultura per a l'elaboració dels peritatges previs que hauran de concretar la collita que no es podrà recollir a les finques de fruita arran del tancament dels canals Urgell i Segarra-Garrigues. Ho ha afirmat després de reunir-se a porta tancada amb els convocants de la manifestació.

Repartiment de les restriccions d'aigua Manel Simon, director d'Afrucat, veu com una oportunitat històrica a escala comunicativa el fet de poder repartir restriccions a l'aigua: "Per què només el sector s'ha d'estrènyer el cinturó?". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, proposa en aquest sentit tallar l'aigua a les cases durant un dia a la setmana, en les zones afectades per les restriccions d'aigua. Admet que estan "molt preocupats" amb la situació perquè ha arribat "una sequera extrema" quan tenien "unes expectatives de producció plena". I adverteix que molts pagesos hauran de plegar si es perden arbres a causa de la manca d'aigua. 13.10 min Manel Simon: "Per què només el sector s'ha d'estrènyer el cinturó?"

Els pous subterranis: una alternativa a la manca d'aigua Un mes després del tancament del Canal d'Urgell els pagesos busquen solucions per regar els seus camps i salvar les collites. Una solució és la de buscar pous d'aigua a les seves finques. Invertir en un pou d'aigua pot ser una bona manera de fer front a la situació insòlita de tenir el canal de reg tancat.