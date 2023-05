Mobilització de la pagesia de Lleida a Barcelona

Uns 200 agricultors i ramaders han sortit de matinada des de Ponent per deixar ben clar al centre de Barcelona que la sequera ens afecta a tots. Volen evitar una mort anunciada, diuen, del sector primari. Reclamen respostes urgents de les administracions. S'han reunit amb el president Aragonès i la consellera Jordà, també amb el delegat del govern, i surten sense saber quan podran rebre els primers ajuts. Davant d'unes pèrdues que per a molts ja són reals, demanen rapidesa a tots els governs per garantir la producció local i l'estabilitat dels preus dels aliments.