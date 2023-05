Manel Simon: "Per què només el sector s'ha d'estrènyer el cinturó?"

Manel Simon, director d'Afrucat, veu com una oportunitat històrica a escala comunicativa el fet de poder repartir restriccions a l'aigua: "Per què només el sector s'ha d'estrènyer el cinturó?". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, proposa en aquest sentit tallar l'aigua a les cases durant un dia a la setmana, en les zones afectades per les restriccions d'aigua. Precisament avui es manifesten a Barcelona per donar visibilitat al seu problema: "Què passaria si no surt aigua de l'aixeta o surt amb menys pressió? Està en risc la sobirania alimentària". Admet que estan "molt preocupats" amb la situació perquè ha arribat "una sequera extrema" quan tenien "unes expectatives de producció plena". I adverteix que molts pagesos hauran de plegar si es perden arbres a causa de la manca d'aigua: "És una porta oberta perquè la competència exterior entri de forma massiva"