9:30

ENTREVISTA | Xavier Trias assegura que no farà "pactes contra natura": "No faré lo de Collboni amb Valls"

L'alcaldable Xavier Trias defensa que sigui alcalde el líder de la força més votada: "Jo em votaré a mi mateix. Si Collboni guanya les eleccions, serà alcalde". Trias ha assegurat que no farà "pactes contra natura": "No faré lo de Collboni amb Valls". En una entrevista al Cafè d'idees, el candidat descarta participar una aliança per evitar que Colau sigui alcaldessa, si guanya les eleccions: "Si no guanyo, me n'aniré a casa. No té sentit", ha insistit.