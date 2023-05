El suport o no a la independència marca alguns discursos de campanya

La secretaria general de Podem i ministra de drets socials Ione Belarra ha visitat Catalunya aquest matí per primer i únic cop en tota la campanya. Ha estat a Tarragona. Les eleccions de diumenge són per a Ione Belarra un referèndum sobre el dret a l'habitatge. Cal, diu, un canvi estructural.

El suport o no a la independència de Catalunya, i com això pot afectar els pactes postelectorals, ha marcat alguns dels discursos de campanya d'avui. Tot plegat en un dimecres en què alguns partits també han tractat la relació amb l'extrema dreta. Trias es confessa independentista, malgrat que la seva candidatura, diu, és plural. Collboni acusa Trias de presentar-se com a independentista i moderat a la vegada. Per barrar l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall ha demanat una participació massiva diumenge.