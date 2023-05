9:30

ENTREVISTA | Anna Grau (Cs): "No en diria fitxatges, en diria arreplegar"

L'alcaldable de Ciutadans per Barcelona, Anna Grau, destaca que alguns dels exmembres de Cs que han passat al PP han estat expulsats del partit taronja: "Molts ex no ho han estat a petició pròpia. Jo no en diria fitxatges, jo en diria arreplegar". Grau diu que no vol parlar de les "antigues misèries del grup municipal" i està convençuda que entrarà a l'Ajuntament, malgrat les enquestes: "Són altres que hi ha d'entrar. Ciutadans ja hi som i volem mantenir o ampliar".