Els partits intensifiquen els retrets mutus a pocs dies de les eleccions

A mesura que s'acosta la cita amb les urnes, els partits intensifiquen els seus retrets mutus. I acaben de presentar les seves propostes. Algunes d'elles aquest dimarts s'han centrat en feminismes i mobilitat. Maragall, d'ERC, carrega contra els socialistes. Creu que Pedro Sánchez vol prendre el control de la ciutat.

La candidatura de Xavier Trias es compromet a fer una auditoria vinculant sobre els eixos verds. Això sí, l'alcaldable avança que la superilla de l'eixample no la tocaran. El socialista Salvador Illa demana un últim esforç per mobilitzar el vot socialista. L'opció, assegura, que genera la prosperitat econòmica que reclama el Cercle d'Economia. La candidata de Ciutadans ha estat aquest matí al Cafè d'idees, on s'ha mostrat optimista i convençuda que el seu partit obtindrà representació.