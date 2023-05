Els partits fan una crida a mobilitzar el vot dels indecisos

Més de 300 personalitats signen un manifest de suport a Ada Colau, que diu que no han vingut "a escalfar la cadira". El socialista Jaume Collboni demana concentrar el vot en el seu partit, per passar pàgina a Colau. El candidat l'ataca per les superilles per fer-ho "de forma unilateral". Suport de Salvador Illa a un que es veu com a nou alcalde i una altra que ho és des de fa tres mandats, Núria Marín a l'Hospitalet.

ERC vol revalidar l'alcaldia de Lleida que va guanyar al PSC per només 80 vots després de 40 anys de govern socialistes. A Girona, els de Junts treuen pit de ser els de Puigdemont i alerten sobre el PSC que volen "súbdits al servei de l'amo que està més preocupat de detenir el president Puigdemont que d'acabar la nacional 2 o per arreglar Rodalies".