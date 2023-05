El 2015, l’actriu, dramaturga i directora Bàrbara Mestanza va ser víctima d’un abús sexual. Cinc anys més tard, la creadora va poder trencar el seu silenci per explicar i denunciar el seu cas i el de moltes. 'Sucia' va néixer com una obra de teatre i fruit d’aquella investigació arriba ara en format de llibre amb el mateix títol.

L'autora ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que l'obra neix com a resposta a la pregunta 'per què no vas fer res?'. "Vaig arribar a un punt molt proper a la mort i puc dir que pots sortir d'això i sí que és veritat que ho passes sola tot i estar molt acompanyada", ha comentat a Tània Sarrias.

L'actriu barcelonina ha denunciat que aquest fet no és aïllat i que forma part del nostre dia a dia: "Ser abusada també forma part d'un error del sistema en el sentit que el sistema ja està fet perquè això passi. Hi ha molts tipus d'abús que patim diàriament, inclús diria que ens eduquen o que ens estructuren en un sistema que funciona a través de l'abús. El capitalisme no deixa de ser abús constant".

A les últimes pàgines de 'Sucia', Bàrbara Mestanza diu: “Jo puc dir que he lliurat una gran guerra, la més gran que hagués pogut imaginar. I l'he lliurat sola, perquè aquestes guerres només les lliures sola. Ningú pot viure-les per tu. Ningú pot treure't d'elles. I, tot i que encara no he sortit d'ella, si puc dir que estic viva. ESTIC VIVA".

Finalment, l'autora ha assegurat que ha après a valorar aquest fet: "Jo crec que és important, d'alguna manera, legitimar la soledat com una potencialitat absoluta. És a dir, he après a lliurar aquestes batalles sola i a deixar de necessitar que ningú em tregui d'elles. Perquè és que ningú et pot treure d'allà".