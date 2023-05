‘Les amistats perilloses’ tornen a Barcelona 30 anys després de la mà del Teatre Lliure. Aquesta vegada, dirigida i adaptada per Carol López en el que és l’última producció de la temporada 2022/2023 de la sala. La història, basada en la novel·la de Pierre Choderlos de Laclos escrita al 1782, està protagonitzada per Mónica López acompanyada de Gonzalo Cunill, Eli Iranzo, Marta Pérez i Elena Terrats, entre altres. Els protagonistes es trobaran immersos en un drama que posa sobre la taula temes com el llibertinatge, l’amor, l’abús de poder, la venjança, el sexe, el desig, la manipulació o la innocència. L’obra estarà en cartell fins el 18 de juny de Montjuïc.

01.29 min 'Les Amistats Perilloses' del Teatre Lliure

Aroma del segle XVIII Mirinyacs a la vista i camisa per a elles, cotilles per a ells, absència de perruques, aranyes de vidre i boles de mirall penjant del sostre i música eclèctica. Aquesta versió de 'Les Amistats perilloses' té aroma del segle XVIII però amb llicències per ressaltar la modernitat de la novel·la epistolar de Choderlos de Laclos, adaptada al cinema i al teatre. 01.59 min Carol López porta al Lliure de Montjuïc la seva adaptació de 'Les Amistats Perilloses' | Marta Orquín

Combinació de català i castellà Pel que fa l’ús de la música i el llenguatge, Carol López ha explicat que li agrada respectar la llengua materna dels actors i és per això que ha combinat català i castellà en els diàlegs del personatge de Gonzalo Cunill i anglès i català amb l'actor Tom Sturgess.