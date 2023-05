01:59

Un clàssic vigent sobre l'abús de poder, el sexe i la hipocresia social que protagonitzen Mònica López i Gonzalo Cunill.

Mirinyacs a la vista i camisa per a elles, cotilles per a ells, absència de perruques, aranyes de vidre i boles de mirall penjant del sostre i música eclèctica. Aquesta versió de 'Les Amistats perilloses' té aroma del segle XVIII però amb llicències per ressaltar la modernitat de la novel·la epistolar de Choderlos de Laclos, adaptada al cinema i al teatre.

Carol López dirigeix i adapta aquesta història de venjança, abús de poder, sexe, sentiments, crueltat i corrupció de la innocència que comença com una intriga de palau amb gent frívola i acaba en tragèdia. Una crítica a la falsa moral d'una societat molt semblant a l'actual. Mónica López i Gonzalo Cunill interpreten els perversos i llibertins Marquesa de Merteuil i vescomte de Valmont, que es desafien a jocs de seducció i engany. L'obra toca temes candents com el consentiment i l'abús de poder amb una protagonista tan manipuladora com Merteuil | INFORMA: Marta Orquín