El Teatre Lliure presenta el seu arxiu digital

A l'arxiu podem trobar el gat xinès que apareix a l'obra 'Ivanov', de Rigola; la sabata de l'actriu a Zowie, estrenada el 1997 i el barret de Laura Aubert a Moby-Dick. Objectes que van pendre vida damunt els escenaris. Podem trobar més de 2 mil espectacles, 9 mil personatges i uns 65.000 documents. Hi consta des de la primera aportació econòmica dels fundadors fins a despeses 'peculiars' com la del collaret que duia Maife Gil a Maria Stuard. Més enllà del teló, aquest llegat queda ara recollit per remoure i emocionar a tot el seu públic.