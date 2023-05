'Les Amistats Perilloses' del Teatre Lliure

Seduir és un repte molt complicat per a qualsevol actor. En aquestes 'Amistats perilloses' és Madame de Merteuil, aquí l'actriu Mònica Lòpez, qui sedueix amb la seva interpretació. L'obra podria estar definida com un mirall del segle XVIII per veure'ns al segle XXI. Muntage asèptic, de cuidada estètica, on la música transmet emoció i els idiomes són un caprici més per fer el joc entretingut.