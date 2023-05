Desde la primera semana de Cover Night, J KBello fue uno de los favoritos del público, pero también del jurado. Llegó al programa a reivindicar la cultura que lleva por bandera: la música urbana. Y, semana tras semana, nos sorprendió cada vez más con la transformación de clásicos como ‘Mi gran noche’, ‘Escuela de calor’ o ‘Vivir así es morir de amor’. Sin embargo, hace unas semanas, demostró que para J KBello no hay ningún obstáculo en el camino. El concursante nos enamoró versionando la balada ‘Corre’ de Jesse&Joy y la semana pasada consiguió encandilar al público con ‘Perdóname’ de Camilo Sesto. Tanto que fue el concursante en ganar la llave maestra, que se tradujo en un pase directo a la final del programa.

“La final la afronto sin nervios, con muchas ganas y queriendo cantar lo que yo soy”, ha confesado antes de su actuación. El concursante ha versionado “Será que no me amas” de Luis Miguel. Y ha sido, una vez más, un auténtico espectáculo. Los jueces han sabido apreciar el esfuerzo de J KBello y han aplaudido su éxito nombrándole primer duelista del programa. “Para nosotros es muy difícil tomar esta decisión, pero teniendo en cuenta muchos factores y saber que estamos a las puertas del final, creemos que la persona que se merece ese pase directo… por su luz, por su talento, por su versatilidad, por el disfrute… es J KBello”, ha explicado Chanel.

Vista su reacción, resulta evidente que J KBello no se esperaba ese veredicto. La sorpresa se ha pintado en la cara del concursante, que se ha fundido en un gran abrazo con sus compañeros. A continuación, J KBello ha confesado que no se imaginaba que fuera a llegar tan lejos en el programa debido al género que canta. “A veces, la música urbana está como mal vista, y yo quería venir reivindicando todo lo contrario”, ha confesado el concursante.

De esta manera, J KBello se ha convertido en el primer duelista de Cover Night. “No sé si me esperaba haber llegado a la final. Si he llegado, en parte creo que es porque arriesgo mucho y por ahora, lo que he arriesgado me ha salido bien”, ha concluido.