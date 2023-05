Fue el último en clasificarse finalista de Cover Night la semana pasada. Sin embargo, Jesús Martí ha regresado al plató de Cover Night con toda la energía para protagonizar una final de infarto. Versionar ‘Eloíse’ era todo un reto y así lo ha advertido Mónica. “Después de Tino, nadie”, ha confesado la cantante ha Chanel antes de la actuación de Jesús. Pero el concursante ha demostrado, una vez más, que su voz no conoce límites. “Hoy te has pasado el juego”, le ha dicho Magán. Pero no ha sido suficiente para convertirse en el primer duelista de la noche.

Jesús no se ha dado por vencido y ha demostrado que tenía claro que esa segunda plaza era suya. El concursante ha logrado hacer suya “Without you” de Mariah Carey. Es por ello que tanto Miguel Bosé como Mónica Naranjo le han otorgado la máxima puntuación en su votación. Se ha producido entonces un empate técnico que el público ha disuelto en favor de Jesús.

02.38 min Jesús Martí hace suyo el 'Without you' de Mariah Carey

El concursante “con un Ferrari en la garganta”, -como lo ha apodado Mónica Naranjo- se ha convertido así en segundo finalista del programa y se disputará la victoria con su gran amigo J KBello. No ha sido un camino fácil para Jesús: entró en Cover Night con problemas para controlar los graves, pero con trabajo y esfuerzo aplicado semanalmente, ha conseguido domarlos y ejecutarlos a la perfección.

“¡Qué guapo!”, ha dicho J KBello al enterarse de que Jesús era su rival en el duelo de canciones final. Las palabras de apoyo no se han quedado ahí. “Me gustaría darle la enhorabuena a Jesús y J KBello porque, además que cantan muy bonito, son dos de las personas más bellas que he conocido en mi vida. Llevan aquí desde el primer programa y a cada una de las personas que han llegado en este programa las han tratado con un cariño, una humildad y una generosidad increíble, así que por eso, se merecen todo lo bonito del mundo”, ha concluido su compañero José Luis Jaén antes de despedirse del programa.

La búsqueda del mejor cantante de covers en España continúa y solo puede quedar uno. Ahora la duda se reduce a dos nombres: J KBello y Jesús Martí. ¿Quién será el vencedor?