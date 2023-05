El capricho de una reina que mató a Descartes

Pocas frases de la historia de la filosofía han llegado tan lejos como la de “Pienso, luego existo”. Su autor, René Descartes, la incluyó en dos de sus obras ilustres, “Discurso del método”, publicado en 1637, y “Principios de la Filosofía”, de 1644, convirtiéndola en el fundamento del racionalismo y del método cartesiano. En ‘Saber y ganar’ queremos recordar su figura pero no por sus aportaciones filosóficas sino por la desafortunada muerte que le sobrevino por culpa del capricho de una reina. Sigue leyendo para enterarte de la historia.

Los caprichos de la reina que le llevaron a la muerte

Lo que René Descartes no imaginaba era que Cristina de Suecia le impondría un estricto horario para sus lecciones. Ella era muy madrugadora así que empezar las clases a las cinco de la mañana le parecía algo completamente normal. Para cumplir con su cometido, el filósofo tenía que levantarse temprano para estar listo a las cuatro y media, momento en que un carruaje real pasaba a buscarle para llevarle hasta la estancia donde le esperaba su majestad.









Se sabe que la reina gustaba de mantener las habitaciones ventiladas con lo que no le importaba dar clase con las ventanas abiertas. Como era poco sensible al frío, las temperaturas bajas propias de un país como Suecia no le molestaban. Y fue precisamente ese capricho el que hizo que, pocos meses después de su llegada a la corte, René Descartes enfermara de una pulmonía y muriera en el año 1650.