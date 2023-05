¿Qué ventajas tiene la freidora de aire? ¿Se puede hacer una comida de calidad con el microondas? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se hace un guiso en una olla a presión eléctrica? ¿Qué precauciones se debe tomar en una olla de cocción lenta? El nutricionista Julio Basulto y el periodista y crítico gastronómico Mikel López Iturriaga dan todas las claves para no perder los nervios con estos electrodomésticos en el espacio "Vida sana" de Las tardes de RNE, así como algunas recomendaciones sobre qué y cómo cocinar.

A continuación recogemos las reflexiones de ambos sobre la freidora de aire, el microondas, la olla de presión eléctrica y la olla de cocción lenta. Pero algo que destacan López Iturriaga y Basulto es que una comida sana en uno de estos aparatos va a depender de lo que le pongamos y estos no convierten los alimentos en saludables.

Microondas

Los alimentos no se convierten en algo peligroso si los calentamos en el microondas. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer explican que "no da cáncer” y que sus “radiaciones no ionizantes no son peligrosas".

¿Precauciones de salud cuando se cocina con el microondas? El recipiente que se va a utilizar, si es de plástico, que sea apto. Tienen un símbolo que indica, si no lo tiene, no se debe poner.

¿Qué cocinar en el microondas? Aunque mucha gente solo lo usa para calentar, lo recomiendan para cocinar al vapor con los estuches de silicona o con un bol y un plato encima.