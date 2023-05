RTVE organitza el pròxim 10 de maig, el dia abans que arranqui oficialment la campanya electoral, el primer debat televisat amb els caps de llista de les 7 formacions amb representació a l'Ajuntament de Barcelona. El debat estarà moderat per Gemma Nierga i Quim Barnola i aplegarà en el mateix plató l'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, el cap de llista de Junts, Xavier Trias, el candidat del PSC, Jaume Collboni, l'alcaldable de Valents, Eva Parera, el cap de llista del PP, Daniel Sirera i la candidata de Ciutadans, Anna Grau.

El debat s'emetrà en directe per La 1 i Ràdio 4 a partir de les 22:30 del dimecres 10 de maig i durarà aproximadament 90 minuts. També es podrà seguir a través de la plataforma RTVE Play.

El tercer bloc s'abordaran els possibles pactes postelectorals . L'actual alcaldessa, Ada Colau , afronta el 28M amb el repte d'assolir el seu tercer mandat . Precisament, el 2019 va aconseguir, in extremis, els suports necessaris per desbancar el republicà Ernest Maragall, que havia guanyat les eleccions.

Possibles aliances

En el debat de les possibles aliances, tindrà un pes important la figura de Xavier Trias, al capdavant de la llista de Junts per Catalunya, que arrenca reforçat a la majoria d'enquestes. Trias reivindica que sigui alcalde el candidat de la llista més votada. Per la seva banda, el socialista Jaume Collboni, s'ha distanciat de la gestió de govern de Colau després d'abandonar el consistori a pocs mesos per les eleccions per enfocar-se precisament en la cursa electoral.

Guanyi qui guanyi les eleccions del 28 de maig, tot fa preveure que ho farà per un estret marge, com ha succeït en els comicis de la darrera dècada. D'aquí la importància que poden tenir formacions com el PP, Ciutadans o Valents. Els seus candidats també han descartat fer confiança a l'actual alcaldessa, tot i que també es mostren reticents a donar suport a una llista de perfil independentista.