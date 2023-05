La pedregada malmet la poca collita que hi ha per la sequera

Les pluges d'aquest cap de setmana han arribat a Ponent, on han trencat la ratxa seca de més de 70 dies sense ploure. Una pluja que no és suficient per pal·liar la sequera i que, en algunes zones, ha anat acompanyada de calamarsades que han malmès alguns cultius. La pedra ha afectat diversos camps de fruiters i cereals de la Noguera, provocant pèrdues de fins al 100% en diverses finques.

La pedra fa perdre la poca collita I és que la pedregada ha agreujat els danys que la sequera ja ha causat en aquests cultius. Davant la manca d'aigua, els pagesos s'han vist obligats a renunciar a una part del cultiu perquè no tenien aigua suficient per regar, i ara la pedra del cap de setmana ha malmès part de la collita que restava. Quins municipis se sumen a l'excepcionalitat per sequera? En el cas dels cereals, la pedra ha trencat bona part de les espigues, ja que les plantes estan més seques de l'habitual per la falta d'aigua. En el cas dels fruiters, ha afectat els fruits que estan creixent. El president d'Asaja Lleida, Pere Roqué, estima que les pèrdues poden arribar fins al 100% en diverses finques de municipis com Albesa, Algerri i Castelló de Farfanya.