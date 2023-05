La falta d'aigua situa Catalunya en alerta alimentària

Fa dies que els regants del Canal d'Urgell, el que té més hectàrees, 50.000, posen el crit al cel. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) els ha reduit de sis a un mes la campanya de reg si no plou. Diuen que no només perdran la collita, sinó que el que hi ha en perill són els arbres fruiters. Situació similar la que viuen els pagesos que s'abasteixen del Segarra-Garrigues o els de l'Ebre, on només poden regar la meitat de les seves 11.000 hectàrees, cosa completament insuficient per acabar el cicle de l'arròs.

Els regants de Riudecanyes i els del Francolí, a Tarragona, pateixen també per les conseqüències als avellaners i oliveres, i els de la Terra Alta no se salvaran fins i tot amb cultius habituats a poca pluja com la vinya. Els pageos del riu Ter ja han reduït la superfície de cultiu. Per exemple, d'arròs només n'han sembrat la meitat. Els de la Muga miren d'adaptar-se i ja han rotat cap a cultius amb menys necessitats hídriques.