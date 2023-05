Cursa electoral de les eleccions municipals del 28M

La cursa de les eleccions municipals del 28M ja està en marxa. Una maquinària que va començar a desplegar-se des que el Govern va signar el decret de convocatòria el passat 3 d'abril. Les llistes dels partits van quedar definitivament proclamades el passat 1 de maig. La campanya electoral s'enceta aquest 11 de maig a la mitjanit i s'acabarà el 26 de maig. La cursa no es tancarà fins al 17 de juny, quan s'han de constituir formalment els 947 ajuntaments catalans, si no hi ha cap impugnació que ho impedeixi.

Calendari electoral El dia que s'escull alcalde als municipis és el 28 de maig, però hi ha altres dates clau que cal saber: Decret de convocatòria de les eleccions municipals: 3 d’abril.

Publicació del decret i entrada en vigor: 4 d’abril.

Inici de la campanya electoral : divendres 12 de maig.

: divendres 12 de maig. Final de la campanya electora l : divendres 26 de maig.

: divendres 26 de maig. Prohibició de publicar sondejos electorals: des del dilluns 22 de maig.

Jornada de reflexió: dissabte 27 de maig.

Eleccions municipals : 28 de maig.

: 28 de maig. Constitució dels Ajuntaments: 17 de juny.

Colau aspira al tercer mandat Com ja és tradicional, els focus de les eleccions municipals estaran centrades especialment en el que passi a Barcelona. L'alcaldessa Ada Colau, aspira al seu tercer mandat per consolidar un projecte basat en la lluita contra la contaminació i la massificació turística. Ara bé, l'encaix a la mobilitat i aspectes com la seguretat o la neteja han acabat passant-li factura. Són algunes de les qüestions en les quals intentaran incidir durant la campanya els seus principals rivals Xavier Trias, el favorit a les enquestes, el socialista Jaume Collboni o el republicà Ernest Maragall. Un total de 25 candidatures es disputaran l’alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 28-M, segons ha publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial de la Província (BOPB). RTVE celebra el debat dels candidats a l'Ajuntament de Barcelona

ERC, el partit amb més candidatures Enguany, ERC serà el partit amb més llistes. De fet, bat el seu rècord històric i supera en 2 noves candidatures les 802 presentades ara fa 4 anys. Entre les candidatures, presenta llistes en totes les capitals de comarca, incloent-hi les capitals on fa quatre anys ERC no tenia llista, com són Vielha i El Pont de Suert (Lleida). També presentarà 32 llistes en entitats municipals descentralitzades (EMD), superant les 22 del 2019, i arribant així a les 836 llistes en aquests comicis.

La pugna entre Junts i PDCat Darrere dels republicans, la formació amb més candidatures serà la de Junts per Catalunya, que arribarà a les 728, 44 més que fa quatre anys quan va concórrer de forma conjunta amb el PDECat. Una pugna entre tots dos partits que ha estat especialment sagnant pel partit de David Bonvehí, ja que una part considerable dels seus candidats fa 4 anys, han estat absorbits per JxCat. A més la Junta Electoral de Barcelona els ha obligat a cedir la meitat dels drets electorals. Els postconvergents ara concorren sota la marca Ara Pacte Local a 181 poblacions. Perden noms tan significatius com l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, el de Martorell, Xavier Fonollosa, la de Tortosa, Meritxell Roigé o el de Figueres, Jordi Masquef. La gran i única excepció és la de la candidatura encapçalada per Xavier Trias a Barcelona, que ha acabat integrant noms destacats del PDECat i de Demòcrates i Moviment d'Esquerres com Joana Ortega, que anirà de número 6. La voluntat de Bonvehí era estendre aquesta fórmula arreu del territori, però no ho ha aconseguit.

El PSC i Vox, els que més llistes guanyen Per la seva banda, el PSC arribarà a les 615 llistes, 90 més que fa quatre anys, després d’incloure la marca Candidatura de Progrés. El PP perd 3 candidatures respecte al 2019 i es presentarà a 227 municipis. La CUP passa dels 191 candidats de fa 4 anys als 166 del 28M. Malgrat tot els que més candidatures perden són Ciutadans que si el 2019 arribava a les 204, ara en prou feines si optarà a 92 alcaldies. Per la seva banda, els comuns assoleixen enguany els 161 alcaldables, 14 més que fa 4 anys. Vox triplica les llistes fins a les 133 i els Comuns arriben als 161 municipis, 14 més que a les anteriors municipals.