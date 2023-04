01:16

Encara no s'han publicat de manera definitiva les llistes electorals de les eleccions municipals del 28 de maig i hi ha més de 100 pobles catalans que ja saben qui serà el seu alcalde.

Encara no s'han publicat de manera definitiva les llistes electorals de les eleccions municipals del 28 de maig i hi ha més de 100 pobles catalans que ja saben qui serà el seu alcalde. I és que això passa quan només es presenta una candidatura. També hi ha altres casos... que ens hem fixat, que passa el contrari i s'han quadruplicat les llistes presentades.

A Osona, a Sant Pere De Torelló amb 2.400 habitants, saben que Jordi Fàbrega tornarà a ser l'escollit. Repeteix des del 1999 i tornarà a ser l'única candidatura que es presenta. A Sant Julià de Vilatorta, amb 3.000 i escaig habitants, passa tot el contrari. Malgrat que fa 4 anys només tenien una candidatura, per aquestes eleccions en tenen 4. El seu actual alcalde, Joan Carles Rodríguez, lluny de fer-li por, ho veu positiu.

En els dos casos es tracten això sí de llistes paraigua d'un partit, en el que s'aixopluguen veïns disposats a treballar pel seu poble | INFORMA: Laura Herrero