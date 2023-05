Comencen els busos alternatius a l'R2 Sud

Després de dos dies de caos, on els serveis de la línia R2 Sud van quedar reduïts a la meitat, dijous han començat els viatges d'autobús de Renfe. La companyia ha habilitat un servei d'autobusos de reforç per compensar la falta de trens i garanteix una llançadora gairebé cada 10 minuts. Els usuaris celebren la mesura, però la reben amb cert escepticisme: “És una bona solució, però ja veurem si arribem puntuals a la feina”.

00.45 min Jornada una mica més tranquil·la pels usuaris de Rodalies amb el començament dels busos

La ministra Sánchez, ha admès que l'alternativa per carretera "no està sent fàcil", però la intenció és anar augmentant els serveis. "Evidentment, no escatimarem en recursos i no escatimarem en posar a l'abast de la ciutadania tots els mitjans i autobusos que siguin possibles", ha explicat Sánchez.

Debat en les causes de l'avaria Aquest dilluns a la nit una catenària de l'estació de Rodalies de Gavà va caure al quadre de senyals i va provocar un petit incendi. Les causes de l'incendi no estan confirmades i hi ha qui culpa l'incident al mal manteniment i manca de finançament de la línia. Raquel Sánchez: "La Generalitat no compleix amb Rodalies" El subdirector d'Operacions Nord-est d'Adif, Alfonso Ruiz, defensa la hipòtesi que l'incendi va ser causat per un llamp que va fer caure la catenària i assegura que un accident així és "impossible de predir". A més, després d'una reunió amb Territori, descarta totalment que la causa hagi estat la manca de finançament. Tot i això, l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya concreta que no va caure cap llamp a Gavà ni al Baix Llobregat el dilluns, fet que porta la Generalitat a dur a terme una auditoria per treure "conclusions pròpies". L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, un dels municipis afectats per les alteracions de la línia, Olga Arnau, ha confirmat en una entrevista al Cafè d'Idees que no hi va haver cap tempesta el dilluns a la zona i afirma que "devia ser un únic llamp".