00:45

Es comencen a estabilitzar les freqüències i els horaris de trens a la línia R2 Sud que va quedar afectada per una avaria al quadre de senyalització de l'estació de Gavà. Han començat a funcionar els busos habilitats com a reforç del tren en hores punta, amb una freqüència de 30 minuts.

Tot i que el servei és gratuït, els usuaris no n'han quedat convençuts. Pels habitants de poblacions més allunyades no és una alternativa real i han de pagar pel transport de carretera. Mentre durin les feines de reparació, l'R2 Sud de Rodalies mantindrà el servei de dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. | INFORMA: Ignasi Gras