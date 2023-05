¿Cómo se inventó el rayo láser?

El 3 de mayo de 1902 nació Alfred Kastler, el físico francés al que le debemos uno de los grandes inventos de la historia, el rayo láser. Cuando lo creó en 1960, no servía prácticamente para nada, de hecho, en aquellos tiempos varios científicos aseguraron que era “una solución en busca de problema”. Pero entonces, ¿por qué se inventó? Descubrimos la historia en Ahora o Nunca.

Lo que pretendía Kastler, igual que muchos científicos, era comprobar cómo el mecanismo de ampliación de luz por emisión estimulada del que habló Einstein en 1917 (demostrado con el microondas), podía extenderse a la luz visible. Así, si nos paramos a pensar en la palabra láser, no es más que un acrónimo o conjunto de iniciales de lo que viene a ser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o lo que es lo mismo: Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación.

¿Por qué el rayo láser es tan 'estrecho'? Así se dieron cuenta de que la luz viaja en ondas y que cada color tiene una longitud de onda distinta. La luz de una bombilla, por ejemplo, es la suma de varias ondas distintas. El láser, en cambio, es un haz de luz en el que todas las ondas son muy similares y viajan juntas con sus picos alineados. Esto es ingeniería Láser Por ese motivo, la luz de los rayos láser es muy estrecha, muy brillantes y pueden enfocarse en un punto muy pequeño y muy lejano, además concentran mucha energía en un área muy pequeña. Todas estas características lo convierten en una luz multiusos.