La espada láser: el cabo suelto de la física de "Star Wars"

La cultura “geek” y la historia del cine no serían lo mismo sin La Guerra de las Galaxias. Con la invención de Chewbacca, la princesa Leia, Yoda y otros míticos personajes de la saga, George Lucas creó un universo que alimentó los sueños de millones de espectadores. Vivir una lucha de espadas láser como un caballero jedi ha sido la fantasía de niños y adultos, pero la ciencia no respalda el arma insignia de la saga.

¿Qué sucedería si trataras de atacar a alguien con la luz de una linterna? La respuesta es sencilla: nada. Con una espada láser sucedería lo mismo. Al contrario de lo que refleja la saga, los haces de luz no chocan entre sí: se atraviesan, al no tener masa ni sustancia. Y lo hacen silenciosamente, ya que tampoco son capaces de emitir sonido. Esto no es todo: en la vida real, sería muy difícil ver el haz de una espada láser, a no ser que hubiera partículas de polvo o gas en el ambiente.

¿Es posible fabricar una espada láser en la realidad? A día de hoy, no disponemos de la tecnología suficiente para imaginar un arma así más allá de la ciencia ficción, pero no se descarta lograrlo en el futuro, cuando se disponga del suficiente plasma. Un plasma es un gas neutro e ionizado que usualmente está a altísimas temperaturas. Se podría confinar plasma con campos magnéticos, pero aún estamos muy lejos de poder fabricar sables con ellos. Martin Archer, divulgador científico en la BBC y doctor experto en la física del plasma, no recomienda intentarlo: la reconexión magnética de la colisión liberaría una incontenible cantidad de energía, pudiendo provocar una explosión. Aunque se lograse recrear un sable láser en el futuro, luchar con él sería un plan con fisuras… Por no decir una tragedia.