The Tyets ens presenten 'Èpic Solete'

Xavier Coca i Oriol de Ramon del grup The Tyets ens presenten el disc Èpic Solete. Com comenten, s'han convertit en un grup "en boca de tothom" després de cinc anys on han estat "picant pedra", i ara s'estan acostumant que la gent els hi demani fotos i vídeos. "Amb aquest disc ha fet un boom espectacular, que ni nosaltres ens esperàvem", ha dit Coca.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, expliquen que el primer "punt d'inflexió" que els va "col·locar al mapa" va ser el tema RRHH, a partir del qual van sorgir temes com Hamaking, Menorca, Amics, Tiets i Coneguts amb Els Amics de les arts i De l'1 al què. "Amb aquest disc hem culminat una mica aquesta pujada", han argumentat.

Parlem de com han portat la sardana al mainstream, d'una forma "poc usual", amb Coti x Coti: "És curiós, no som els primers que ho hem fet. Ha tocat la fibra de la catalanor i ha explotat molts caps", sosté Coca. El tema ha arribat al segon lloc de temes virals a Espanya, i en el lloc 86 més escoltades a Spotify.

En aquest sentit, celebren "la proximitat" amb un grup musical com el seu de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va defensar en una entrevista al Cafè d'idees el seu paper tornant a posar la sardana al panorama musical. "Per això està, per donar suport a tot el moviment cultural. La sardana és una cosa a destacar, com a fet rellevant d'aquest any", defensa De Ramon.

Els The Tyets han assegurat que van fer aquest arranjament al tema "sense massa expectatives". "Sempre busquem donar-li una volta a tot i trobar alguna cosa que destaqui", han defensat, explicant que portava 8 o 9 mesos aparcada en una carpeta de l'ordinador. "Ens hi vam posar els dos en un matí. Al principi era una mica de broma, després no tant, i al final era una realitat", ha recordat Coca.

De Ramon ens explica que el tema Olívia està relacionat amb un cas molt personal, quan la seva germana els va entregar una nota en un concert del festival Embassat de Sabadell, anunciant que serien una més a la família: "Va ser un moment súper emocionant, una anècdota que s'havia d'explicar".

"Normalment les cançons tracten d'amor. És un tema que a tothom li toca de prop", ha argumentat. El cantant va aparèixer amb la seva neboda en braços en el concert de la Sala Apolo, just quan cantava el tema amb el seu nom. "Era el moment de culminació", ha dit.

Precisament, ara actuaran en aquest festival de música, el que "tanca un cercle de la cançó" en tornar al parc on es fa amb l'Olívia. Reconeixen que són "festivaleros", i han anat a festivals com l'Acampada Jove. I també han treballat al Canet Rock o al Festival Cruïlla, en una de les típiques "feinetes d'estiu".

De Ramon també ha explicat que fa uns anys va començar a entrar a casa nostra el gènere urbà "més fosc". I considera que ells han portat la tendència urbana del trap i el reggaeton cap a la música pop: "Vam agafar el que es feia a Catalunya amb Txarango i Doctor Prats, i barrejar-ho amb la P.A.W.N. Gang. Ha sortit un reggaeton dolç i popero".

"El nostre filtre sempre ha sigut que li agradi a la mama. Que no ens faci vergonya ensenyar-ho a casa", han dit en aquest sentit, sobre aquest reggaeton que no és dur. "Amb la música estem transmetent uns valors. L'està escoltant tanta gent que, si no estem còmodes amb el missatge...", ha defensat De Ramon.

Els músics també han destacat que l'Èpic Solete és "molt divertit" en directe. I destaquen que han fet col·laboracions amb els seus "amiguets del panorama". "Està creixent aquest panorama urbà dolç", sostenen.

Una llavor plantada de ben petits

Coca i De Ramon fa molts anys que es coneixen: es van trobar per primer cop quan tenien entre 3 i 4 anys a l'escola de música de Mataró, d'on són els dos joves. "Érem els amics de l'escola de música", han dit, d'on ja van crear un grup amb 6 o 7 components, van començar a compondre, a tocar en llocs "on no hi havia ningú" i "aprendre com funciona tot". Quan es va dissoldre aquest grup va sorgir els The Tyets, "entre broma i broma".

Ara la família, els amics i la mànager els fan tocar de peus a terra. "Ha sigut tot progressiu. Vam començar tocant a locals ocupes i ateneus populars", ha recordat De Ramon, ja que eren els únics llocs on els contractaven.

"Mai vam dir 'Mama, vull ser artista'. Ens hi vam trobar", ha assegurat Coca. L'artista recorda que van acabar la carrera just amb l'arribada de la pandèmia del coronavirus, i la van acabar a casa. "No hi havia expectatives laborals de res, no hi havia futur"; per la qual cosa van apostar amb tots els esforços pel projecte que ja "començava a funcionar".