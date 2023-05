The Tyets ens presenten 'Èpic Solete'

Xavier Coca i Oriol de Ramon del grup The Tyets ens presenten el disc Èpic Solete. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens expliquen com s'han convertit en un grup "en boca de tothom" després de cinc anys on han estat "picant pedra". Parlem de com han portat la sardana al mainstream, d'una forma "poc usual", amb Coti x Coti: "Ha tocat la fibra de la catalanor i ha explotat molts caps". De Ramon ens explica que el tema Olívia està relacionat amb un cas molt personal: "Va ser un moment súper emocionant, s'havia d'explicar". I argumenten que han portat la tendència urbana del trap i el reggaeton cap a la música pop: "Ha sortit un reggaeton dolç i popero".