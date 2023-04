Quines són les principals manifestacions de l'1 de maig?

L'1 de maig es celebra el Dia Internacional del Treball. Una jornada festiva en què s'aprofita per alçar la veu i posar sobre la taula les principals reivindicacions en matèria laboral i social. Aquest 2023 el rerefons sindical ve marcat per la negociació entre sindicats i patronal en l'àmbit salarial per fer front a la inflació. En una entrevista al 'Cafè d'Idees', Camil Ros d'UGT i Javier Pacheco de CCOO alertaven que el panorama no és gaire optimista per l'enrocament de la patronal.

Manifestacions a Barcelona A la capital catalana tenen lloc diferents convocatòries. La de CCOO i UGT sortirà a les 11.30h de la cruïlla entre la Ronda Sant Pere i el carrer Pau Claris i desfilarà per la Via Laietana fins a Correus. El lema d'enguany és 'Apujar salaris, abaixar preus, repartir beneficis' i denuncien l'alça de preus en l'energia, les matèries primeres o els aliments. 00.55 min CCOO i UGT presenten les mobilitzacions per l'1 de maig | Climent Sabater La CGT ha convocat una manifestació a les 11h als Jardinets de Gràcia. Denuncien l'increment de preus actual i està previst que es desplacin fins a la plaça d'en Joanic del barri de Gràcia. El sindicat USOC crida a la mobilització a la mateixa hora a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer i fins al Centre Cívic de la Sedeta amb el lema 'salaris per a sobreviure'.