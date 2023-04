Era una de las actuaciones más esperadas de la noche en Los40 Primavera Pop: Chanel y Abraham Mateo. Abraham Mateo y Chanel. Son un tándem perfecto. Lo demostraron en directo hace unas semanas cuando ambos artistas presentaron su "Clavaíto", una ardiente bachata donde no solo demuestran sus dones con el canto, sino también con el baile. La pareja causó sensación en el WiZink Center de Madrid y revolucionó tanto al público asistente como a las redes sociales, con una actuación única e inédita. Anunciaron que el 28 de abril podríamos disfrutar de su nuevo tema y aquí lo tenemos. ¡Con videoclip incluido!

Letra y videoclip de "Clavaíto", de Chanel y Abraham Mateo

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

Se te ve tan bien con ella

Y no es que no me alegre por ti

Aquí estoy tras una botella

La cual me da el valor de decir

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle solo con un frío que ni en el Polo

Pensando que vienes a por mí

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele (Clavaito)

Tan clavaito que gusta (Clavaito)

Tan clavaito que duele (Clavaito)

Estar lejos de ti me asusta

(Clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Y sigues clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

Me ve' bien con ella y no es así

Y, aunque no me crea', sigo tras de ti

Y borro el historial cuando te busco

También soy el que te llama en oculto

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle sola, mismo perfume amapola

Pensando que vienes a por mí

Y sigue' clavaita, tan clavaita que duele (Clavaito)

Tan clavaita que gusta (Clavaito)

Tan clavaita que duele (Clavaito)

Estar lejo' de ti me asusta

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta (Me gusta)

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

Y sigue' clavaita, tan clavaita que duele (Clavaito)

Tan clavaito que gusta (Clavaito)

Tan clavaita que duele (Clavaito)

Estar lejos de ti me asusta

(Clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Y sigues clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

Y sigues clavaito