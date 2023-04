¿No tienes plan para este jueves y te vas a quedar en casa? No te preocupes, porque RTVE te trae la mejor programación para que no necesites nada más. Esta noche en La 1, no te pierdas un nuevo capítulo de la serie 4 estrellas, protagonizada por Toni Acosta, Dafne Fernández o Marta Aledo, entre otras actrices. Después, la mejor música en directo en el talent Cover Night. Si lo que prefieres es aprender mientras te entretienes, entonces coge el mando y pon La 2, que emite Los pilares del tiempo, un entretenido repaso a nuestra historia.

21:50 horas, en La 1: 4 estrellas Un nuevo capítulo este jueves de tu serie favorita: 4 estrellas. La comedia, que aterrizó el pasado domingo en el access prime time de La 1, trata sobre una familia en plena crisis. Enredos familiares, pasiones, traiciones, comedia, drama y una dosis de misterio, ¿qué más se puede pedir a una serie? A partir de las 21:50 horas, ¡no te la pierdas! Recuerda que puedes ver todos los capítulos, donde y cuando quieras, en la plataforma gratuita RTVE Play.

22:35 horas, en La 1: Cover Night A punto de enfrentarse a la semifinal, los concursantes de Cover Night luchan con uñas y dientes para defender su cabina ante nuevas amenazas que también sueñan con un futuro en la música. ¡Nada está decidido y todo puede pasar! En juego están sus carreras y un premio de nada más y nada menos que 100 000 euros. Disfruta de la mejor música en directo y de nuevas versiones de tus canciones favoritas esta noche en La 1, a partir de las 22:35 horas. Con Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias, con la ayuda de Abraham Mateo y Ana Guerra. Como jurado, Mónica Naranjo, Miguel Bosé, Juan Magán y Chanel. 04.59 min Alan Brizuela hace una versión peculiar de 'Born this way' "Simply the best" de Tina Turner, "SloMo" de Chanel y "La margarita dijo no" de Alejandro Sanz sonarán en este noveno programa para ser valoradas por el jurado.