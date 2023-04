Cinco curiosidades sobre Barbra Streisand

Barbra Streisand “se ha salido de la norma desde siempre”, destacaba Manolo Fernández en Gente despierta. “Se ha negado a retocar su nariz o sus dientes. Es actriz, cantante, compositora, productora, directora de cine. Algunos, con cierta mala intención, añaden que es judía y ejerce, pero ella da mucha más importancia a su pasión por la política y a su conciencia social. Es, desde luego, una activa feminista y filántropa”.

Nació el 24 de abril de 1942 y en el día de su cumpleaños queremos recordarla en repasando algunas curiosidades alrededor de su carrera a través de lo que se ha contado en RNE.

“Con 14 años va a un teatro en Broadway y se encuentra con El diario de Ana Frank . Cuando sale del teatro dice: ‘yo quiero hacer esto, quiero ser Ana Frank, quiero ser Juana de Arco ’. Empieza a estudiar arte dramático en Estados Unidos y las diversas facetas de este, una de ellas muy importante: la música y la voz. Y alguien descubre esa voz inmensa, absolutamente cristalina, capaz de registros asombrosos. Y no sólo de eso, sino de expresar una historia, que ahí está el secreto de la Streisand. Cuando canta cualquier canción, incluso algunas que son intrascendentes, te está transmitiendo una historia”, contaba Jaime Azpilicueta en No es un día cualquiera .

“De pronto le ofrecen una comedia musical, Funny Girl, que recreaba la vida de una chica llamada Fanny Brice , que era una famosa estrella de cabaret. Eran unas chicas judías de clase obrera que de pronto quieren triunfar en el espectáculo, pero no tienen los cánones de belleza habituales; un poco o mucho, lo que también era ella misma. Entonces, en esta comedia musical la gente no creía mucho y sin embargo tuvo un éxito de cuatro años prácticamente”.

3. Con Donna Summer

“No more Tears (Enough Is Enough)” es el nombre de la canción que Barbra Streisand y Donna Summer hicieron conjuntamente. “Cada una pertenecía a un sello distinto y eran dos triunfadoras en aquel momento”, contaba el crítico músical José Ramón Pardo en una selección de cinco canciones de la de Nueva York en No es un día cualquiera.

21.24 min No es un día cualquiera - Las mejores canciones de Barbra Streisand - Escuchar ahora

“La compañía CBS, que era la propietaria de los derechos de Barbra Streisand, se quedó con los derechos de la canción corta en el LP y larga en el single, y la de Donna Summer lo contrario. Hicieron una versión de casi diez minutos, lo típico de discoteca, que era más de Donna Summer. Pero para no estropear el mercado, no repitieron la misma versión en el mismo formato”.