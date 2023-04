Candela Peña apareix d'entre les cortines del 'Late Xou amb Marc Giró' amb un vestit espaterrant de la dissenyadora asturiana, Celia B. "M'he posat un 'look' supermarica per tu, Marc", ha dit la convidada. Candela Peña és una de les actrius més guardonades del país, ha guanyat tres Goyas, dos Gaudí, un Feroz i dos Biznagues de Plata.

El pròxim 26 d'abril portarà al Teatre Borràs, juntament amb Pilar Castro, el drama 'Contracciones' de Mike Bartlett, que es podrà veure fins al 21 de maig.

Candela Peña porta 'Contracciones' al Teatre Borràs, juntament amb Pilar Castro i dirigida per Israel Solà

L'obra, dirigida per Israel Solà, aprofundeix en els límits entre l'empresa i el treballador. L'argument, que es desenvolupa tot en un mateix espai, gira al voltant d'una treballadora de la secció de vendes i la seva gerent. La primera es veu obligada a enfrontar un interrogatori interminable de la seva cap, per tal de no perdre la feina.

70 minuts de funció, 14 escenes i emocions diferents en cadascuna d'aquestes. Marc Giró ha volgut saber com es fa això. "L'Israel em deia: 'Surt i en la següent entra plorant' i jo li responia: 'Tu creus que soc la Rosaura? No puc tocar un botó i tal'", ha explicat rient l'actriu i ha afegit "faig el que puc".

La proposta arriba a Barcelona després d'un gran èxit al Teatre Pavón de Madrid.