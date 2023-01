Candela Peña: "'Contracciones' es una distopía laboral"

Candela Peña y Pilar Castro regresan al teatro con Contracciones. Una función que bucea, en la invasión de las grandes empresas, en la vida personal de sus empleados. La obra, dirigida por Israel Solà, se estrenó el pasado 25 de febrero en el Teatro Pavón con una gran acogida por parte del público. “Tenemos que decir, que fue un estreno increíble porque el teatro estaba lleno y la gente se levantó cuando nos aplaudía”, relata Candela Peña. El público podrá disfrutar de la función hasta el próximo 19 de marzo.

Pilar Castro y Candela Peña regresan a escena

En su cajón de tareas pendientes, tenían la de trabajar juntas en el teatro. Con este anhelo rondando por su mente, Pilar le propuso a Candela releer el texto de Mike Bartlett, adaptado por Jorge Kent, para llevarlo a cabo. “Esta función me la dejó Pilar leer hace cinco años y en su momento, yo me la leí. Me interesó, pero no. Y me dijo: vuelve a leerla, a ver qué tal. Y me la leí. Dije: Pilar es que ahora es el momento”, recuerda Candela Peña.

La complicidad entre las intérpretes es evidente, y ambas se deshacen en elogios. “Candela tiene un talento impresionante y es una actriz que tiene que estar encima de un escenario todos los días”, declara Pilar Castro.

Sin embargo, su intención de cumplir su deseo no hubiera sido posible sin ayuda. “La voluntad de querer la teníamos, pero si no llega a aparecer Eva Paniagua, que es nuestra productora de producción, y a nuestro distribuidor Fran Ávila. Y luego la suerte de que el grupo Luchana se han quedado ahora con el Teatro Pavón”, expresa agradecida Candela Peña.