Carrers plens per celebrar el Dia del Llibre i regalar roses

Llibreters i floristes fan un balanç molt positiu del Sant Jordi 2023. La Cambra del Llibre de Catalunya considera que la ciutadania ha correspost a l’augment de l’oferta i del nombre de parades de llibres amb una massiva participació. Les primeres estimacions de vendes i facturació permeten assegurar que el d'enguany ha estat el millor de la història.

Aquest diumenge ha estat la culminació d’una setmana en que les vendes de llibres han anat a poc a poc augmentant fins arribar a una facturació global que serà al voltant d'un 5% superior.

Segons dades facilitades per la Cambra, els títols més venuts aquest Sant Jordi han estat:

Ficció en català: 'Les nostres mares' de Gemma Ruiz (Proa Editors) , '32 de març' de Xavier Bosch (Univers) i 'El retrat de matrimoni' de Maggie O’Farrell (L’Altra).

'Gran Enciclopèdia del Barça' de La Sotana (Blackie Books), 'Crims: Pecats capital' de Carles Porta (La Campana) i 'De la sabana a Mart' de Xavier Sala-i-Martín (Rosa dels Vents).

'El ángel de la ciudad', d'Eva García Saenz d'Urturi (Planeta), 'Cómo (no) escribí nuestra historia', d'Elisabet Benavent (Suma) i 'El retrato de casada', de Maggie O'Farrell (Libros del Asteroide).

'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', de Marian Rojas Estapé (Espasa), 'Hábitos atómicos' de James Clear (Diana) i 'Encuentra tu persona vitamina' de Marián Rojas Estapé (Espasa).

'Les excursions d'en Titó' de diversos autors (Estrella Polar), 'Tinc un volcà i no vull respirar' de Míriam Tirado i Joan Turu (El Cep i la Nansa edicions), i 'La llegenda de Sant Jordi' de diversos autors (Estrella Polar)

'Arta contra el Alien Máximo' d'Arta Game (Montena), 'Tres meses' de Joana Marcús (Montena) i 'Antes de diciembre' de Joana Marcús (Montena)





La imatge més icònica de Sant Jordi és la d'autores i autors signant les seves obres. També veure escriptors corrent amunt i avall amb la llengua fora per arribar a l’hora indicada a cada parada en un recorregut que sembla inacabable. La recompensa és gran, malgrat les llargues cues que han hagut de fer els lectors per aconseguir una preuada signatura. Tot i que són episodis que es repeteixen any rere any, encara hi ha escriptores i escriptors, sovint estrangers però no només, que contemplen amb admiració l'ambient cívic d'una festa literària irrepetible.

Mentrestant, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, s'ha mostrat satisfet pel ritme de venda de roses i ha valorat positivament les solucions a favor de la sostenibilitat ambiental i el reconeixement professional. Les previsions eren de sis milions de roses venudes, i molt probablement es compliran. D'aquestes, uns 2,5 milions seran roses de floristeria, i la resta seran d'entitats que venen o regalen roses. Guillén demana a l'administració i al públic que rebutgi les flors de venedors "intrusos" que no sol·liciten permís per plantar la seva paradeta i espera que la 'superilla' al centre de Barcelona es mantingui en els propers anys.

Dels sis milions de roses previstes, el Gremi explica que prop d’un 40%, entre 2.300.000 i 2.500.000, corresponen a la venda professional mentre que el 60% restant pertany és de parades de roses muntades al carrer per particulars i entitats.

Riuades de gent a Barcelona L'eix central del Sant Jordi d'enguany a Barcelona ha estat com l'any passat la 'superilla' literària al bell mig del districte de l'Eixample. El bon temps i el fet que la diada fos en diumenge ha sumat més visitants al cor de l'Eixample. Amb més espai per caminar, s'han multiplicat el qui badaven entre parades de llibres i roses, estands de partits polítics i grups de turistes. Especial Sant Jordi 2023 | Segueix l'actualitat de la Diada minut a minut Es podria dir que després d'una primera edició de prova, enguany aquest espai no només s'ha consolidat com una nova tradició de Sant Jordi a la capital catalana sinó que ha crescut en direcció muntanya, per Gràcia, i cap al mar, per la Rambla. Comerciants i veïns opinen que aquest pla de peatonalització pensat en principi com a solució puntual per la pandèmia s'hauria d'assentar, malgrat les aglomeracions i els moments de caos viscuts puntualment en certs moments en zones on els vianants coincidien amb els cotxes, com ara al carrer Aragó. Ara bé, aquest espai també té detractors, com els que lamenten que aquesta iniciativa ha mogut parades que feia molts anys que estaven establertes al mateix lloc, o alguns escriptors, com Xavier Bosch, que s'ha queixat de la dificultat per moure's entre punts per anar a signar llibres.

Festa grossa i ambient arreu de Catalunya A Tarragona, s'ha respirat durant tota la jornada entusiasme, a les més de 130 parades de llibres i roses de la Rambla Nova, on hi havia presents 12 llibreries, dues més que l’any passat. Enguany s’ha ampliat l’espai per donar més presencia al sector profesional. L'escultura de Josep Pau Virgili a la Rambla Nova de Tarragona | ACN Els estands han estat plens a les hores centrals del dia i les obres més demandades han estat les últimes publicacions d’Olga Xirinacs, Coia Valls, Enric Pujol, Toni Orensaz i Josep Gironès, que van des de novel.les i cròniques periodístiques, fins a rutes per caminadors veterans. La celebració de la diada de Sant Jordi a Girona ha omplert La Copa en una segona edició consecutiva a l'esplanada, després que la pandèmia obligués a buscar un espai que garantís la distància interpersonal. La presidenta del Gremi de Llibreters a Girona, Maria Carme Ferrer, ha celebrat que l'afluència de visitants hagi estat superior a la d'edicions anteriors. Afluència de visitants al recinte de la Copa a Girona | ACN Durant tot el dia s'han vist riuades de gent passejant entre les 31 parades de professionals del sector del llibre i la rosa que s'havien instal·lat. Hi ha hagut cues per aconseguir signatures i també a l'espera que els floristes preparessin més rams de roses. Pel que fa a la ciutat de Lleida, la zona amb més activitat ha estat la confluència entre l'avinguda Francesc Macià i la Rambla Ferran, que s'ha omplert de ciutadans que han resseguit l'estret trajecte que passava entre les desenes de parades de llibres i roses. El gruix de les parades de Lleida s'han situat entre l'avinguda Francesc Macià i la Rambla de Ferran | ACN Llibreters i floristes s'han mostrat contents per la bona resposta ciutadana a la crida que es va fer des dels gremis per celebrar al municipi la diada, que enguany ha presentat les novetats de més d'una trentena d'escriptors de Ponent, xifra històrica en ple Any Vallverdú.