La directora de cinema per a adults Erika Lust anima a parlar de sexe i de pornografia amb joves i infants i ha llançat unes guies per ajudar famílies i educadors a afrontar aquestes converses. "Parlar de pornografia amb els fills pot semblar molt controvertit però és absolutament necessari", ha defensat Lust en la presentació del projecte 'The Porn Conversation', una plataforma online des d'on accedir a les guies. La directora adverteix que la falta d'educació sexual és un dels grans problemes i alerta que els joves "estan agafant idees" del que veuen en un porno "on s'accepta que l'home té dret sobre el cos de la dona". Lust demana "canviar el discurs" i empoderar les noies i els nois perquè puguin desxifrar les imatges sexuals que veuen.

Diferents categories segons l'edat

Els materials i guies educatives de la plataforma es divideixen en tres categories d'acord amb l'edat: 8-11 anys, 12-15 i més de 16. Són gratuïts i es poden consultar en castellà, anglès, francès i alemany, segons indica la web. El projecte proposa un marc d'"alfabetització pornogràfica" perquè els joves puguin desenvolupar un pensament crític davant els continguts sexuals que puguin consumir.

La cineasta resident a Barcelona deixa clar que els menors d'edat no haurien de veure pornografia però que això no significa que no es pugui parlar de l'impacte que té en les seves vides. També creu que seria interessant que s'hagués de pagar per veure'n com un filtre perquè fos un material per a adults i no per a menors.

01.37 min 'The Porn Conversation': una guia per a parlar de pornografia amb els fills

Lust, que és mare de dues adolescents, indica que ''l'educació sexual actual no inclou la pornografia'' però que, en canvi, adolescents i fins i tot infants estan accedint a aquest material, que s'ha convertit en un contingut de masses a internet, amb moltes pàgines obertes a tots els públics. "La pornografia té un impacte important en el desenvolupament sexual i la construcció de gènere i d'identitat''. Lust recomana, d'entrada, parlar de sexe amb els infants en edats primerenques i fer-ho, per exemple, posant nom a parts del cos com la vagina, el penis o el clítoris igualment que s'anomena el nas i la boca.