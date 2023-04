'The Porn Conversation': una guia per a parlar de pornografia amb els fills

Amb només 8 anys molts infants ja han tingut el primer contacte amb la pornografia. Per Erika Lust, directora de cinema per adults i mare de dos adolescents s’ha de parlar obertament de sexe i sobretot ensenyar a diferenciar la ficció de la realitat. Per això, ha presentat aquesta plataforma online per ajudar a famílies i educadors. Insisteix en què els menors no poden aprendre sobre sexe veient pàgines de plataformes grauïtes.