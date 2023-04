Torna el Va de Verd, el programa de plantes que agrada tant a experts com aficionats de la jardineria, i ho fa amb moltes novetats. La segona temporada del format presentat per María Gómez porta nous molys o col·laboradors que son imprescindibles en el seguiment d’aquesta aventura. Però, sabies que molts d’ells són veritables ‘greenfluencers’? A continuació, et descobrim aquest terme i quins són els més destacats dels pròxims episodis.

‘Greenfluencers’: els ‘influencers’ sostenibles El concepte del ‘greenfluencer’ és certament innovador i fa referència a aquelles persones que tenen interès en la cura del planeta i en fan difusió a les xarxes socials. Aquests ‘influencers’ utilitzen els seus comptes per promoure la sostenibilitat i donar consells per cuidar el medi ambient: Dintre d'aquest grup, podem destacar els 'plantfuencers' que estan especialitzats en les plantes i en el món de la jardineria i de l'horticultura. A la segona temporada del Va de Verd, més d’un s’ha convertit també en moly, i aquí en repassem els més coneguts. 1. Javier Pino – @huertoadictos ‘Huerto adictos’ ofereix informació, consells i curiositats sobre horts urbans, jardineria i plantes. És un dels canals més populars entre els ‘greenfluencers’, amb més de 50.000 seguidors a Instagram i més de 2 milions de subscriptors a YouTube. Javier Pino (Huerto Adictos) @huertoadictos 2. Nena Von Flow – @nenaplantsflow És autora del llibre Cuida tus plantas para que elles cuiden de ti i fundadora del projecte Instinto Planternal. A Instagram es dedica a promoure tallers, a la decoració amb plantes i al disseny d’espais verds. El seu compte té més de 100.000 seguidors. 3. Clara Redondo – @plantitiscronica Dedicada a la divulgació pel que fa a tenir cura de les plantes quan ets principiant, Clara Redondo, que compta amb la impressionant xifra de més 260.000 seguidors a Instagram, és també l’autora del llibre Hogar, verde hogar. Al seu perfil, fa vídeos curts en format ‘reel’ explicant curiositats o mostrant tècniques concretes d’horticultura. Clara Redondo (Plantitis Crónica) @plantitiscronica 4. Alba Núñez – @verdopolis De professió biòloga, Alba Núñez és l’emprenedora que s’amaga rere aquest perfil d’Instagram amb més de 16.000 seguidors. En les seves publicacions, fa el que anomena “divulgació botànica per a urbanites” a banda d’alguns videotutorials i la promoció d’esdeveniments i tallers. 5. Sara Mangraner – @botanic_mamma “Mare de 104 plantes, 2 gats, Di i Val” a més de propietària del viver Vivercid de Chiva, València. Així es defineix la Sara al seu perfil, que ronda els 17.000 seguidors, el qual utilitza com a “diari plantil” i ofereix consells sobre com tenir cura o plantar certes espècies. 6. El ecohuerto de Alex – @ecohuertodealex Amb l’objectiu principal d’aportar trucs i solucions per al teu hort i jardí des d’un vessant més instructiu, l’ecohuerto de l’Alex aglutina més de 13.000 seguidors a Instagram que segueixen els seus continguts sobre reciclatge, medi ambient, receptes i natura. 7. MoiPlants – @moiplants Té presència a YouTube i el seu perfil d’Instagram congrega més de 14.000 seguidors. MoiPlants, a més d’oferir informació sobre plantes concretes o altres qüestions relacionades, com ara com acabar amb les plagues, també és una botiga online de jardineria. 8. Pipiflower – @pipiflower_ Una altra figura de referència entre els ‘greenfluencers’ és la Pipiflower, que també té una botiga física al Carrer de Pere IV, 176 de Barcelona. A Instagram la segueixen més de 124.000 mil persones i se centra, sobretot, en el ‘home decor’ amb plantes. Pipiflower @pipiflower_ 9. José Manuel Pérez – @laderasdelnaranco ‘Laderas del Naranco’ va començar com un blog en què José compartia el seu aprenentatge i experiències en la gestió d’un hort des que va plantar el primer arbre. En l’actualitat col·labora a la revista de jardineria Mi Jardín. A YouTube, els seus vídeos són rebuts per una comunitat de més de 100.000 subscriptors interessats a descobrir noves tècniques. 10. Mireia i Alan – @la.tanina Més de 100.000 subscriptors a YouTube, blog, botiga online, servei de consultories, web i presència a Instagram són algunes de les claus de l’èxit de ‘laTanina’, un perfil orientat a l’ocupació urbana i la vida al camp entre horts i animals.